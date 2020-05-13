شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

مصادر محلية في الدريهمي أفادت أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بسلاح م. ط23 وقذائف الهاون والار بي جي بشكل عشوائي في الوقت الذي فتحت نيران معدلاتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف والإستهداف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

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