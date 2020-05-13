184 وفاة و439 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في إسبانيا

الأربعاء 13 مايو 2020

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الاربعاء تسجيل 184 حالة وفاة و439 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال ال24 ساعة الماضية.



وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي ان العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 27104 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) إلى 228691 حالة وتماثل 140823 شخصا للشفاء.

واوضح ان الأرقام رغم ارتفاعها الطفيف مقارنة باليومين السابقين فإن المنحنى الوبائي مستمر في الانحدار لافتا في هذا السياق إلى ان 10 أقاليم إسبانية سجلت أقل من 10 حالات جديدة في ال24 ساعة الأخيرة.

Advertisements

وبدأ جزء كبير من المحافظات الإسبانية يوم الاثنين الماضي (المرحلة الأولى) من أربعة مراحل لتخفيف قيود العزل التي فرضت في 15 مارس الماضي لمحاربة الفيروس بينما بقيت أخرى في (مرحلة الصفر) ومنها (مدريد) و(برشلونة) و(فالنسيا) وعدة محافظات أندلسية لعدم استيفائها الشروط الصحية اللازمة للانتقال للمرحلة الأولى.

وتتيح (المرحلة الأولى) فتح أماكن العبادة والمتاحف وشرفات المقاهي والمطاعم بسعة محدودة وضمن قيود صارمة فيما تتيح أيضا الزيارات الاجتماعية علما أن معظم المدراس والجامعات الإسبانية لن تعيد فتح أبوابها قبل شهر سبتمبر المقبل.

وتتطلع الحكومة الإسبانية لتمديد حالة الطوارئ الوطنية التي تنتهي في 24 مايو الجاري لمدة شهر آخر لكن مع التخفيف التدريجي لقيود العزل وفق تطور الأوضاع.