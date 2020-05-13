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مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حرض بحجة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات على تجمعات للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية .

 

وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

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