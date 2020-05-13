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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حرض بحجة والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 13/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات على تجمعات للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا
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