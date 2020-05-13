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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 1390 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
سجلت وزارة الصحة القطرية 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 26 ألفا و539 حالة.
وأعلنت الوزارة عن تعافي 124 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3143 حالة.
وقالت الوزارة في بيان، إن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة.
وتعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي أو خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذي أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.
وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس وضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.
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