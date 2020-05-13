اخبار العالم

المغرب يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية الاربعاء تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6466 حالة.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 188 حالة.

Advertisements

 

كما لفتت إلى شفاء 108 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3099 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 67742 حالة .

 

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا