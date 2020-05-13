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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية الاربعاء تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6466 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 188 حالة.
كما لفتت إلى شفاء 108 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3099 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 67742 حالة .
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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