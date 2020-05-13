شكرا لقرائتكم خبر عن قطر أمام الخيارات الصعبة .. أسعار غاز تحت الصفر أو ترك الساحة لاستراليا والان نبدء بالتفاصيل
ورأت "بلومبرج" أن تقليص الإنتاج ربما يمكن أستراليا أيضًا من توجيه ضربة لقطر، من خلال انتزاع لقبها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
أما إذا اختارت قطر تخفيض الأسعار لتأمين المبيعات، فقد يؤدي هذا لمفاقمة انهيار الغاز، الأمر الذي يهدد هوامش الربح حتى للمنتجين بتكلفة قليلة، وقد يؤدي هذا في النهاية لدفع الأسعار إلى ما تحت الصفر، كما حدث بسوق النفط الأمريكية الشهر الماضي.
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