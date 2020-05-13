بدءاً من يوم غد.. انطلاق حملة مكثفة لمكافحة 'الدوباس' بمحافظات عدة

اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام هادي الشمري، الاربعاء، عن انطلاق حملة مكثفة يوم غد باستخدام الطائرات الزراعية لمكافحة حشرة الدوباس وباقي الحشرات التي تضر بشجرة النخيل، مشيرا الى ان الحملة ستبدأ في كربلاء تليها بابل وواسط، ومن ثم باقي المحافظات.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، انه "بطلب من قبلنا خلال المخاطبات الرسمية لوزارة الزراعة بضرورة المباشرة بحملة مكثفة لمكافحة حشرة الدوباس في محافظات العراق التي تحتوي على النخيل، وبعد استحصال الموافقات الرسمية ستبدأ اعتبارا من يوم غد حملة مكثفة باستخدام الطائرات الزراعية (الرش الجوي) لمكافحة حشرة الدوباس وباقي الحشرات التي تضر بشجرة النخيل".



واضاف الشمري، ان "الحملة ستنطلق يوم غد في محافظة كربلاء المقدسة تليها محافظتي بابل وواسط، ومن ثم باقي المحافظات"، مبينا أن "دائرة وقاية المزروعات وبالتعاون مع مديرية زراعة كربلاء المقدسة - قسم وقاية المزروعات ستقوم بالحملة في جميع الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة كربلاء، حيث انه من المؤمل مكافحة ما يقارب ٤٠ الف دونم في المحافظة".



واكد الشمري، ان "الجهات المختصة حذرت أصحاب المناحل بضرورة نقل خلاياهم الى خارج بساتين النخيل وعدم إعادتها الا بعد انتهاء الحملة وكذلك أصحاب مزارع الأسماك وحقول الدواجن وغيرهم، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم"، مشددا على "هذه الحملة تأتي ضمن المنهاج الذي أعدته لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية للحفاظ على الثروة الزراعية بشكل عام والنخيل بشكل خاص".