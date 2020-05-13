ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر من النفط في الشعب

كشفت هيأة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية، الاربعاء، عن ضبط ثلاثة أوكار لتهريب المنتجات النفطية، مؤكدة مصادرة اكثر من 80 الف لتر من المنتوجات النفطية المهربة.
وذكر المكتب الاعلامي للهيأة في بيان تلتق الخليج 365 نسخة منه، ان "الهيأة وبمساندة القوات الأمنية ضبطت ثلاثة أوكار لتهريب المنتوجات النفطية في منطقة الشعب ببغداد"، مؤكدة أنه "تم مصادرة اكثر من ٨٠ الف لتر من مادة زيت الغاز وعدد من الخزانات".
وأضاف أن "المعلومات الواردة إلى وحدة التهريب في هيأة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية وبمساندة استخبارات مركز شرطة نفط الرصافة بالاشتراك مديرية شرطة الطاقة شؤون المراكز تم مداهمة ثلاثة أوكار تهريب في منطقة الشعب التي كانت بؤرة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية (مقر للسوق السوداء) حسب الشكاوي من المواطنين".
وأوضح المكتب، انه "خلال المداهمة تم ضبط خزانات عدد اثنين سعة كل واحد 25 الف وعدد اثنين سعة كل واحد 36 الف وخزان اخر سعة 20 الف ، ومصادرة منتوج اكثر من 80 الف لتر كانت معدة للتهريب".
وأضاف أن "المعلومات الواردة إلى وحدة التهريب في هيأة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية وبمساندة استخبارات مركز شرطة نفط الرصافة بالاشتراك مديرية شرطة الطاقة شؤون المراكز تم مداهمة ثلاثة أوكار تهريب في منطقة الشعب التي كانت بؤرة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية (مقر للسوق السوداء) حسب الشكاوي من المواطنين".
وأوضح المكتب، انه "خلال المداهمة تم ضبط خزانات عدد اثنين سعة كل واحد 25 الف وعدد اثنين سعة كل واحد 36 الف وخزان اخر سعة 20 الف ، ومصادرة منتوج اكثر من 80 الف لتر كانت معدة للتهريب".
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