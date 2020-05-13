النجف تعلن عدم تسجيل أية اصابة بفيروس كورونا اليوم

اعلن محافظ النجف، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا اليوم.
وقال المحافظ، رئيس خلية الازمة لؤي الياسري، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نعلن عدم تسجيل اي إصابة لهذا اليوم الأربعاء 13/5/2020 في المحافظة".
ودعا الياسري، "جميع ابناء النجف الى الالتزام بقرارات خلية الازمة للحفاظ على النصر المتحقق من أجل القضاء على الوباء نهائيا"، مؤكدا أن "النجف تتعافى".
اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء، عن مغادرة 91 ملامسا ووافدا لأماكن الحجر الصحي دون اعراض مرضية.
وكانت صحة النجف قد ودعت يوم امس آخر حالتين مرضيتين من مستشفى الحكيم العام.
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