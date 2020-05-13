أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الأربعاء، أن المصارف الخاصة العاملة داخل العراق مولت 5360 مشروعا صغيرا ومتوسطا تنوعت بين المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصارف الخاصة مولت حتى الان 5360 مشروعا بقيمة 175 مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تنوعت بين الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي".
وأضاف طارق، أن "العائق الوحيد الذي يواجه المصارف الخاصة في زيادة تمويل المشاريع هو غياب الضمانات الحقيقية لأغلب الشباب في العراق"، موضحاً أن "القروض التي تمنحها المصارف ضمن هذه المبادرة هي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد اعلى مليار دينار وكذلك دعم المواطنين لشراء وحدات سكنية بحد اعلى 75 مليون دينار وبفائدة 4٪ ولمدة 10 سنوات وهناك قرض اكثر من مليار دينار للمشاريع الكبيرة".
وأضاف طارق، أن "العائق الوحيد الذي يواجه المصارف الخاصة في زيادة تمويل المشاريع هو غياب الضمانات الحقيقية لأغلب الشباب في العراق"، موضحاً أن "القروض التي تمنحها المصارف ضمن هذه المبادرة هي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد اعلى مليار دينار وكذلك دعم المواطنين لشراء وحدات سكنية بحد اعلى 75 مليون دينار وبفائدة 4٪ ولمدة 10 سنوات وهناك قرض اكثر من مليار دينار للمشاريع الكبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة: المصارف الخاصة مولت 5360 مشروعا صغيرا ومتوسطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.