الأنبار تفتتح مستشفى لمعالجة مصابي كورونا

أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الأربعاء، افتتاح مستشفى في المحافظة بسعة 130 سريراً لحجر ومعالجة المصابين بفايروس كورونا.
ونقل البيان عن شلال أن "هذا المستشفى الميداني يعد أول مستشفى متخصص بالحجر الصحي في المحافظة"، مبيناً أن "الملاكات الهندسية بدائرة صحة الأنبار عملت بجد في إنشاء هذا المستشفى الميداني الكرفاني في سبيل انجازه وفق اعلى المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والبيئة وحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية".
وأضاف شلال، أن المستشفى "نُفذ بطريقة البناء الكرفاني وارضية من الكونكريت على مساحة تصل الى 1000 متر مربع تقريبا، اذ تم تصميم البناء على شكل حرف (L) ليخصص الذراع الاطول لمرضى العزل الصحي، الذي يضم 130 سريرا مجهزا بجميع الملحقات والاجهزة الطبية ومولدة كهرباء والذراع الاقصر يضم الطواقم الادارية والطبية والذي تم استئنافها ما بعد الافتتاح".
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