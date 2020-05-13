أوروبا وكورونا..هل يحرق الصيف الفيروس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى إنقاذ موسم الصيف في القطاع السياحي الذي تضرّر بشدة من أزمة فيروس كورونا، مشجعا على عودة تدريجية للسياحة.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست شيهوفر، إن بلاده، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، "وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة إلى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

كما أعلن أن تدابير المراقبة على الحدود ستخفف اعتبارا من 16 مايو/آيار الجاري.

وبالنسبة لنائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر "لن يكون هذا صيفا عاديا... لكن إذا بذلنا كلنا جهودا، لن يكون علينا تمضية الصيف محجوزين في المنزل، ولن يضيع موسم الصيف كله بالنسبة إلى الصناعة السياحية".

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس، ستقدّم المفوضية الأوروبية توصيات اليوم تقول فيها إن إعادة فتح الحدود الداخلية يجب أن تتم بطريقة "منسقة إلى أقصى حد ممكن وبدون تمييز".

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ومنذ أسابيع، خففت فرنسا وإسبانيا مزيدا من إجراءات العزل المفروضة على السكان.

ففي فرنسا، سلك بعض تلاميذ المدارس طريق المدرسة فيما آخرون على وشك العودة إلى الدراسة.

كما ستفتح افرنسا، لشواطئ في نهاية هذا الأسبوع، للتنزه أو ممارسة الرياضة.

وفي إسبانيا، تذوق الكثيرون فرحة العودة إلى الحياة الطبيعية، مع تدابير وقاية ونظافة صارمة.