كورونا يشعل ليلة دامية في غينيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل عدد من الأشخاص في غينيا، إثر احتجاجات عنيفة اندلعت ضد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية بريما كوندي للتلفزيون الرسمي، الليلة الماضية إن عددا "كبيرا" من القتلى سقطوا جراء اشتباك وقع بين سائقي سيارات أجرة وقوات الأمن عند نقطة تفتيش في بلدة فريجوادي، غرب البلاد.

ولم يذكر الوزير عدد القتلى الذين سقطوا في المواجهات.

ونقطة التفتيش المذكورة، كانت قد أقيمت لتقييد الحركة في البلدة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وأوضح الوزير أن سكانا آخرين سرعان ما انضموا لأعمال الشغب التي امتدت إلى مناطق محيطة.

وأشار كوندي إلى أن المحتجين أضرموا النيران في العديد من مراكز ومركبات الشرطة والدرك، احتجاجا على التدابير المفروضة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت غينيا ما يقرب من 2300 إصابة بالفيروس و 11 حالة وفاة.