وفاة القليبي.. أمين أسبق للجامعة العربية ورائد الإعلام التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 95 عاما في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس.



وشغل القليبي الذي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما كان مقر الجامعة في بلاده حينها.

وكان للراحل دور كبير في وضع المؤسسات الأولى لقطاعات الثقافة والإعلام منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 كما تقلد عدة مناصب حكومية.



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وأسس الراحل وزارة الثقافة وتولى حقيبتها مع شؤون وزارة الإعلام في الفترة ما بين 1961 إلى 1979 تخللها توليه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.

والأمين العام الأسبق للجامعة العربية له عدة مؤلفات أدبية من بينها "العرب أمام قضية فلسطين" و"من قضايا الدين والعصر".

ويحمل الراحل وسامي الجمهورية والاستقلال وعددا كبيرا من الأوسمة العربية والأجنبية، كما كان عضواً بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ عام 1970.