"فلاي دبي" تضيف وجهتين جديدتين إلى رحلات العودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت فلاي دبي، إنها أضافت وجهتين جديدتين إلى رحلات العودة التي تسيرها لإرجاع المقيمين والسياح الأجانب إلى بلادهم، وذلك من خلال إضافة كل من مدينة نابولي في إيطاليا وبوخاريست في رومانيا.



ومع إضافة الوجهتين يصبح إجمالي رحلات العودة 8 وجهات، والتى من بينها أفغانستان (كابول)، ألبانيا (تيرانا)، كازاخستان (كيزيلوردا)، قيرغيزستان (بيشكيك)، الجبل الأسود (إلى تيرانا)، ورواندا (كيغالي).

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وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أن مواطني هذه الدول المقيمين أو الزائرين يمكنهم حجز رحلات عودة خاصة للوطن.

ودعت فلاي دبي المسافرين المعنيين بالعودة إلى التحقق مع سفارات دولهم قبل إجراء الحجز، كما يمكنهم التحقق من إمكانية السفر من خلال مركز الاتحاد الدولي للنقل الجوي للسفر.

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين المعنيين برحلات العودة بارتداء الأقنعة الواقية والقفزات مع إحضار كميات إضافية من النوعين، مشددة على أهمية ارتدائها طيلة الرحلة.

وأفادت فلاي دبي، بأن جميع المسافرين سيخضعون للفحص الحراري في المطار، كما يجب تأكيد أنهم لا يعانون من أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر، محذرة من أن تأخير السفر أو إلغاءه لن يمكن صاحبه من استرداد التذكرة أو تغيير تاريخ الرحلة.