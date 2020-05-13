إيران تسجل 50 وفاة يومية جراء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) إلى 6783 حالة، بعد تسجيل 50 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.



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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن إجمالي الإصابات في بلاده ارتفع إلى 112 آلاف و725 حالة، بعد تسجيل 1958 حالة إصابة جديدة، وهي أكبر زيادة يومية في أعداد المصابين منذ أكثر من شهر.

ولفت إلى أن 2735 من المصابين في وضع حرج، كما ارتفع عدد المتعافين إلى 89 ألفا و428 حالة، وفقا لوكالة (إرنا) الإيرانية.