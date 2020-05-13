محافظ الشرقية يفرض غرامة من 100 لـ 5000 جنيه عقوبة عدم ارتداء السائقين للكمامة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من أي سائق مخالف ولا يرتدى الكمامة فى مواقف المحافظة.

وأصدر محافظ الشرقيه ، القرار رقم 5770 لسنه 2020 م بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعه له، ورئيسى جهازى مدينتى الصالحيه الجديده والعاشر من رمضان ، ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحه بالشرقيه ، ومشروع السرفيس بنطاق المحافظه ، بوضع لوحات إرشاديه بالمواقف بنطاق المحافظه لتوعيه المواطنين.

كما كلف المحافظ فى بيان له اليوم بضرورة التأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب للكمامات ، وذلك حرصاً على صحه وسلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات الإحترازيه التى تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقرره قانونا يتم تحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين.

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شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأمورى المراكز وأقسام الشرطة.

كانت شددت محافظة الشرقية على ضرورة الإهتمام بصحة وسلامة العاملين بالمنشآت الصناعية ، وتوفير بيئه عمل آمنه لهم ، مشدداً على أصحاب المنشآت الصناعية بتوفير كافة المستلزمات الضروريه للوقايه من فيروس كورونا المستجد ، وتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وضرورة استمرار المتابعه اليومية للمناطق الصناعية من خلال اللجنة المشكلة برئاسته للتأكد من إلتزام أصحاب المصانع بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإجراء أعمال التعقيم والتطهير وتوفير سبل الحماية الشخصية للعمال ، بالإضافة إلى توفير الكواشف الحرارية للكشف على العاملين قبل دخولهم المصانع وعقب إنتهاء العمل، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة مع أصحاب المنشآت الصناعية غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية