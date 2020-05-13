الداخلية الألمانية: تخفيف القيود المفروضة على الحدود في 16 ايار

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، أن "​المانيا​ ستتحول إلى عمليات الفحص الانتقائي على الحدود مع ​النمسا​ و​سويسرا​ و​فرنسا​ يوم السبت"، موضحاً انه "سيتم تخفيف السيطرة في جميع المناطق على الحدود مع فرنسا وسويسرا والنمسا يوم 16 ايار الحالي، وسيتم فتح جميع نقاط الفحص، وتخفيض عدد نقاط الفحص المفتوحة في الأسابيع القليلة الماضية لضمان السيطرة".

وأوضح الوزير أنه سيتم فرض "المراقبة الانتقائية بدلا من المنهجية، وهذا أمر مهم، هذا ما يسمح لنا الوضع الحالي للوباء بالقيام به، قادرين على القيام بعمليات فحص انتقائية".