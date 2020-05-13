الصحة الإسبانية: تسجيل 661 إصابة جديدة بكورونا و184 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية، "تسجيل 661 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، و184 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي ​الإصابات​ بالفيروس إلى 228691 من 228030 في اليوم السابق، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 27104".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.