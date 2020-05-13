السفير الإيراني لدى العراق: لا اتفاق مع واشنطن بشأن تعيين الكاظمي

أعلن السفير ال​إيران​ي لدى ​بغداد​ إيرج مسجدي، عن "توقعه في ان يكون تعامل الحكومة ​العراق​ية ​الجديدة​ مع إيران إيجابيا"، مشيراً الى ان "الحظر الذي تهدد ​الولايات المتحدة​ بتفعيله ضد العراق، يستهدف بالأساس مصالح الشعب العراقي، و​واشنطن​ ضغطت بشكل كبير حتى يستغني العراق عن مصادر ​الطاقة​ التي تقدمها إيران لكن هذه الضغوطات لم يكن لها أي تأثير".

وأكد مسجدي "عدم وجود أي تواصل أو اتفاق مع واشنطن بشأن تعيين الكاظمي"، مرجحا أن "يشهد العراق استقرارا نظرا للدعم السياسي الكبير الذي تلقاه رئيس الوزراء الجديد من كل الكتل السياسية"، لافتاً الى "وجود توافق بين البلدين على توطيد العلاقات الثنائية بمزيد من الاتفاقيات، خصوصا أن العراق حاليا بحاجة إلى الطاقة والكهرباء التي تقدمها إيران بسعر تنافسي".