سلطات سلطنة عمان: خفض إضافي بـ 5 % على موازنة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية

أعلنت السلطات في ​سلطنة عمان​ عن "خفض إضافي بـ 5 % على ​موازنة​ الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية"، مشيرة الى ان "الخفض المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، جاء بعد خفض سابق بنسبة 5%، ليتم تقليص ميزانية ​الحكومة​ لعام 2020 بنسبة 10% في المجمل".

وعن موضوع قطع معاش ​الضمان الاجتماعي​ عن الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الإلزام، أوضحت ​وزارة​ التنمية الاجتماعية العمانية ان "​قانون الضمان​ الاجتماعي وجد المساعدة للأسر والأفراد العمانيين الذين لا يوجد لديهم مصدر كاف للمعيشة أو معيل ملزم قادر على النفقة، وقد نظم قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/87 آلية العمل والإجراءات المتبعة في الضمان الاجتماعي سواء كان للأسر أو الأفراد".