سلطات سلطنة عمان: خفض إضافي بـ 5 % على موازنة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية

أعلنت السلطات في سلطنة عمان عن "خفض إضافي بـ 5 % على موازنة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية"، مشيرة الى ان "الخفض المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، جاء بعد خفض سابق بنسبة 5%، ليتم تقليص ميزانية الحكومة لعام 2020 بنسبة 10% في المجمل".
وعن موضوع قطع معاش الضمان الاجتماعي عن الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الإلزام، أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية العمانية ان "قانون الضمان الاجتماعي وجد المساعدة للأسر والأفراد العمانيين الذين لا يوجد لديهم مصدر كاف للمعيشة أو معيل ملزم قادر على النفقة، وقد نظم قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/87 آلية العمل والإجراءات المتبعة في الضمان الاجتماعي سواء كان للأسر أو الأفراد".
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