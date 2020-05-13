وزير المياه الإثيوبي: أديس أبابا أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي

أعلن وزير ​المياه​ الإثيوبي سيليشى بقلي أن "​أديس أبابا​ أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر إلى ​مجلس الأمن الدولي​ بشأن ​سد النهضة​"، مشيراً الى "إنهاء 87% من الأعمال الهندسية المدنية بينما وصلت عملية ​البناء​ بشقيها المدني والإلكتروني إلى 73%، وأن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى في شهر اب القادم"، مشددا على "عزم بلاده تنفيذ خطة التعبئة التي أعلنتها".

بدوره ، شدد السفير المصري لدى ​الخرطوم​ حسام عيسى على "ضرورة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول تموز المقبل".