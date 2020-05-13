أعلن وزير المياه الإثيوبي سيليشى بقلي أن "أديس أبابا أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة"، مشيراً الى "إنهاء 87% من الأعمال الهندسية المدنية بينما وصلت عملية البناء بشقيها المدني والإلكتروني إلى 73%، وأن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى في شهر اب القادم"، مشددا على "عزم بلاده تنفيذ خطة التعبئة التي أعلنتها".
بدوره ، شدد السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على "ضرورة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول تموز المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المياه الإثيوبي: أديس أبابا أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.