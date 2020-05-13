الصحة الإندونيسية: تسجيل 689 حالة جديدة بالكورونا ما يرفع إجمالي العدد إلى 15438

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​إندونيسيا​ عن "تسجيل أكبر زيادة يومية في ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​، والتي بلغت 689 حالة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد ​الإصابات​ إلى 15438"، مشيرة الى "تسجيل 21 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1028، بينما تعافى 3287 مريضاً".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.