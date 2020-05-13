وزارة الزراعة الإيطالية: اتفاق على تطبيع أوضاع المهاجرين غير النظاميين

أعلنت ​وزارة الزراعة​ الإيطالية أنه "تم توقيع اتفاقية مع حركة خمس نجوم بشأن تطبيع ​المهاجرين​ العاملين في مجال ​القطاع الزراعي​، وليس هناك أي شقاق في ​الحكومة​ وإذا كان الأمر كذلك، فلن تكون هناك أغلبية"، مشيرة الى "القيام بقطع أشواط عديدة واجتماعات كثيرة مع الوزراء، ونوابهم وقادة الأحزاب، ومرات عديدة مع رؤساء وفود الجهات المتعددة، والتي شارك فيها رئيس الوزراء ​جوزيبي كونتي​ أيضا، وجرى تحقيقا تقنيا مع كل من وزارات الزراعة، العمل، ​الجنوب​ والداخلية، ووفي النهاية توصلنا الى وضع ملخص، شاطره زعيم حركة خمس نجوم، ڤيتو كريمي"، مبينة أن الأمر في نهاية المطاف هو اتفاق سياسي تم التوصل إليه على أعلى مستوى".

هذا وكانت ​وزارة الداخلية​ الإيطالية قد أبدت عزمها منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة ​المزارعين​ خلال جائحة ​كورونا​ التي أوقفت تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج، في حين أبدى ​وزير الخارجية​ الإيطالي لويجي دي مايو، معارضته لتطبيع أوضاع المهاجرين غير النظاميين".