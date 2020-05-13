الصحة في كازاخستان: عدد إصابات كورونا المكتشفة بحقل "تنغيز" النفطي وصل إلى 359 حالة

أعلن المركز الإقليمي لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد في ​كازاخستان​، ان "عدد ​الإصابات​ بفيروس كورونا المكتشفة بهذا المرض في حقل "تنغيز" النفطي، زاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنسبة 90%، ووصل إلى 359 حالة، وتم تسجيل 92 حالة أخرى في مقاطعة أتيراونسكي، بما في ذلك لدى 90 عاملا من العاملين لدى شركة تعهدات تعمل في الحقل النفطي العملاق المذكور، وبالتالي بلغ عدد الحالات المكتشفة في المنطقة 432 حالة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.