الصحة القطرية: تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن "تسجيل 1390 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​، وتعافي 124 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3143 حالة، وإجمالي ​حالات​ الشفاء إلى 3143"، مشيرة الى ان "الحالات ​الجديدة​ تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.