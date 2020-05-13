الجيش الليبي: الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة بمدينة الشويرف

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة "للجيش الوطني الليبي"، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط ​طائرة​ تركية ​مسيرة​ بالقرب من مدينة الشويرف في جنوب غرب البلاد"، مشيرة الى ان "الجيش تصدى لهجوم ومحاولة تقدم لقوات ​حكومة الوفاق​ الوطني المدعومة من ​تركيا​، بمحور الرملة بمحيط مطار ​طرابلس​ الدولي".

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