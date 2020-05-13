الصحة السودانية: تسجيل 134 إصابة بكورونا و6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​السودان​ عن "تسجيل 134 إصابة ب​كورونا​ و6 ​وفيات​ جديدة خلال 24 ساعة، في تراجع طفيف مقارنة مع أعداد إصابات الاثنين"، مشيرة الى ان "إجمالي ​الإصابات​ بلغ 1661، فيما بلغ إجمالي المتعافين 173 شخصا، بتماثل 12 حالة للشفاء، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات ليبلغ 80 حالة وفاة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.