الصحة العالمية: شاحنات بإمدادات طبية بليبيا تتعرض لقصف طائرات مسيرة عدة مرات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "شاحنات محملة بإمدادات أساسية تعرضت أثناء توجهها إلى مدينتي ترهونة وبني وليد في ليبيا للقصف من قبل طائرات مسيرة عدة مرات"، مشيرة إلى أنها أرسلت "إمدادات طبية أساسية إلى مدينة ترهونة في ليبيا، حيث لا يزال 200 ألف من السكان محاصرين بسبب الأعمال القتالية المستمرة".
ولفتت المنظمة الى ان "الإمدادات الطبية شملت "مجموعات الطوارئ الإسعافية والجراحية وتدبير الأمراض غير السارية إلى مدينة ترهونة التي تبعد 65 كم جنوب شرق طرابلس".
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