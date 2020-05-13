لافروف: واشنطن تستخدم الكورونا لفرض رؤيتها للنظام العالمي

أعلن ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​، ان "​واشنطن​ مع حلفائها، لا تتخلى عن محاولات استخدام الوضع مع جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد، للترويج لرؤيتها للنظام العالمي، مما يؤجج المواجهة".

ولفت الى انه "حتى في حالة الوباء، لا يتوقف زملاؤنا الأميركيون وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد، وكما تعلمون، هم بالذات من يضعون هذه القواعد".