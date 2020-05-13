المجذوب التقى السفيرة الأميركية وبحث مع موضوع تعزيز التعاون التربوي

التقى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، وتناول البحث المشاريع والبرامج التربوية والتعليمية المشتركة والممولة من جانب ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ وسبل تعزيزها، وتطوير التعاون التربوي بين البلدين. وحضر اللقاء مدير المكتب التربوي في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان بنجامين غاريث ونائبة مدير المكتب السيدة زينة سلامة ، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​ ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري. إضغط للمزيد

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