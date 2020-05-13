كركي جدد مطالبته الدولة الاسراع في تسديد ديونها للضمان

اشارت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ إلى انه "في ظل الظروف الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصا منه على إستمرارية مرفق ​الضمان​ الإجتماعي لاسيما فرع ضمان المرض والأمومة وبصورة خاصة لفئة المضمونين الإختياريين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ القرار رقم 236 تاريخ 13 / 5/ 2020 قضى بموجبه إعطاء المكاتب سلفات مالية استثنائية للمضمونين الإختياريين بقيمة 50 مليون ل.ل. شملت 31 مكتبا إلى جانب كل مكتب حصته منها على أن تدفع لأصحاب ​الأمراض​ السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح اسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة اقصاها 30/ 6/ 2020".



وطالب كركي ​الدولة اللبنانية​، الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، لاسيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكينا لمرفق الضمان من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق، مناشدا "​وزارة المالية​ الإفراج عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الإختياري والبالغة قيمتها / 135 مليار ل.ل. / حتى نهاية العام 2019 وذلك لأن صحة حوالي 11 ألف مضمون إختياري مع عائلاتهم أصبحت على المحك وهم بأمس الحاجة لتحصيل فواتيرهم من الضمان ليتمكنوا من متابعة علاجاتهم لأن أي تأخير في تلقي العلاج سوف يؤدي حتما إلى نتائج كارثية على وضعهم الصحي".