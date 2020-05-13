أعتبر رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي خلال استقباله السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، ان "الزيارة هي للتعارف ولتهنئة السفيرة على تسلمها مهامها الجديدة في بيروت"، شاكراً أميركا على "وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه"، مثمناً "المساعدات التي قدمتها أميركا مؤخراً للبنان في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا والمساعدات إلى جيشنا الوطني اللبناني، ولكن يجب أن تأتي المساعدات مشروطة باسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، وهذه أهم مطالب ثورة 17 تشرين"، لافتاً إلى أن اللبنانيين "يعيشون ظروفاً صعبة فالودائع في البنوك في خطر وحراك الحكومة باتجاه استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد هزيل ومحبط للبنانيين".
وشدد مخزومي على ان "إقرار الحكومة الخطة الإقتصادية خطوة مهمة وإيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحساسة جداً"، داعياً الحكومة إلى "بذل قصارى جهدها من أجل تطبيق الخطة وكي لا تبقى مجرد حبر على ورق كما عوّدتنا الحكومات المتعاقبة، فهم لبنان الأساسي اليوم هو رفع المخاطر عن اقتصاده، وتحقيق الأمان المالي والاقتصادي والمعيشي".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي بعد استقباله السفيرة الاميركية: لتكون المساعدات الاميركية مشروطة باسترداد الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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