المطران خيرالله: لا قداديس الاحد ولالتزام قرار الاقفال العام

اصدر راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله تعميما ابرشيا، دعا فيه ابناء وبنات الابرشية من كهنة وعلمانيين ورهبان، الى الالتزام قرار مجلس الوزراء القاضي بالاقفال العام.
وجاء في التعميم: بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/5/2020 والقاضي بالإقفال العام، ونظرا لخطورة الوضع الراهن والحالة الطارئة، وحفاظا على السلامة العامة والحؤول دون ازدياد انتشار فيروس كورونا، نطلب منكم الإلتزام الكامل بهذا القرار وعدم الخروج من منازلكم إلا عند الضرورة القصوى، إبتداء من مساء يوم الأربعاء 13/5/2020 حتى صباح الإثنين 18/5/2020. كما نطلب من الكهنة الإحتفال بقداس يوم الأحد بمفردهم، وتطبيق ما أوردناه في التعميم الأول الصادر بتاريخ 14/3/2020.
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