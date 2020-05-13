المطران خيرالله: لا قداديس الاحد ولالتزام قرار الاقفال العام

اصدر راعي أبرشية ​البترون​ المارونية ​المطران منير خيرالله​ تعميما ابرشيا، دعا فيه ابناء وبنات الابرشية من كهنة وعلمانيين ورهبان، الى الالتزام قرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بالاقفال العام.

وجاء في التعميم: بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/5/2020 والقاضي بالإقفال العام، ونظرا لخطورة الوضع الراهن والحالة الطارئة، وحفاظا على ​السلامة العامة​ والحؤول دون ازدياد انتشار ​فيروس كورونا​، نطلب منكم الإلتزام الكامل بهذا القرار وعدم الخروج من منازلكم إلا عند الضرورة القصوى، إبتداء من مساء يوم الأربعاء 13/5/2020 حتى صباح الإثنين 18/5/2020. كما نطلب من الكهنة الإحتفال بقداس يوم الأحد بمفردهم، وتطبيق ما أوردناه في التعميم الأول الصادر بتاريخ 14/3/2020.