محافظ البقاع: لضرورة نشر التوعية بين المواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا

دعا محافظ البقاع بلديات محافظة البقاع القاضي كمال ابو جودة الى "ضرورة نشر التوعية بين المواطنين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا لما للبلديات من دور طليعي في مجالي الصحة، والسلامة العامة، ونشر الوعي حول الحد من انتشار هذا الفيروس ومكافحته"، داعياً البلديات "التشدد في مراقبة الاشخاص الذين ينفذون الحجر الصحي في منازلهم، ومواكبة وضعهم الصحي والتأكد من تنفيذه بشكل صحيح".
هذا واحال ابو جوده كتابا الى قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي لـ"فتح تحقيق مع بعض المواطنين الذين خالفوا اصول تنفيذ الحجر المنزلي وذلك باشراف القضاء المختص".
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