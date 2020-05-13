محافظ البقاع: لضرورة نشر التوعية بين المواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا

دعا ​محافظ​ ​البقاع​ بلديات محافظة البقاع القاضي ​كمال ابو جودة​ الى "ضرورة نشر التوعية بين المواطنين، لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ لما للبلديات من دور طليعي في مجالي ​الصحة​، و​السلامة العامة​، ونشر الوعي حول الحد من انتشار هذا الفيروس ومكافحته"، داعياً ​البلديات​ "التشدد في مراقبة الاشخاص الذين ينفذون الحجر الصحي في منازلهم، ومواكبة وضعهم الصحي والتأكد من تنفيذه بشكل صحيح".

هذا واحال ابو جوده كتابا الى قيادة ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ لـ"فتح ​تحقيق​ مع بعض المواطنين الذين خالفوا اصول تنفيذ ​الحجر المنزلي​ وذلك باشراف ​القضاء​ المختص".

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