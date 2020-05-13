تعديل موعد فض عروض مناقصة تلزيم طوابع لزوم وزارة المالية

اصدر المدير العام لإدارة المناقصات ​جان العلية​ مذكرة رقم 6/2020 حول تعديل موعد فض عروض، جاء فيها:"لما كان يوم 16/3/2020، اليوم المحدد لإجراء مناقصة تلزيم تقديم طوابع مالية لزوم وزارة، ولما لم يكن ممكنا إجراء المناقصة في هذا التاريخ بسبب الظروف الاستثنائية (التعبئة العامة)، قرار رقم 582 تاريخ 13/5/2020، الصادر عن معالي وزير الداخلية و​البلديات​، وبعد تأمين مستلزمات ​الوقاية​ بالحد الأدنى المطلوب، يقرر ما يلي:

ينقل موعد فض عروض مناقصة تلزيم تقديم طوابع مالية لزوم ​وزارة المالية​، من يوم الإثنين بتاريخ 16/3/2020 ​الساعة​ التاسعة والنصف، الى يوم الثلاثاء بتاريخ 19/5/2020 الساعة التاسعة والنصف، أو ثاني يوم عمل في حال تم تمديد حالة الإقفال المعلنة لمدة أربعة أيام، بموجب قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 582 تاريخ 13/5/2020.

تعلق هذه المذكرة على لوحتي الإعلانات في إدارة المناقصات، وتنشر على الموقع الإكتروني الخاص بالإدارة، وتبلغ الى رئاسة ​التفتيش المركزي​ - وزارة المالية - لجنة التلزيم".