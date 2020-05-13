أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، انه "نتيجة التقصّي والمتابعة وبالتنسيق مع ​السلطات السورية​ المختصة، إستلمت المديرية العامة للأمن العام ظهر اليوم عبر معبر ​المصنع​ الحدودي، اللبناني (خ.ع) مواليد 1986 المطلوب بعدّة مذكرات توقيف والمتهم بجريمة قتل اللبناني (ح.ع) اثر إشكال وقع بينهما على ​طريق المطار​ بتاريخ 23/10/2019، وبوشر التحقيق معه بإشراف ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام تسلم من سوريا عبر المصنع لبنانيا مطلوبا ومتهما بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.