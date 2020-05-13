وزارة الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة​ عن "تسجيل 8 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، بينها 5 من المقيمين و3 من المغتربين".

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 878، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 236 حالة.

وأفادت الوزارة بأن حالات الشفاء بلغت 236 والوفيات على 26 حالة، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 1413، أما للوافدين 12.