وجه ​محافظ​ جبل ​لبنان​ القاضي ​محمد المكاوي​ كتابا إلى النائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ يطلب فيه "التحقيق مع عدد من المغتربين العائدين ابراهيم حسين عبدو (​وارسو​) وحسن طي ( ​فرانكفورت​) ​حسن علي​ زعرور ( ​بوخارست​) حسين محمد صادق شمس ​الدين​ ( ​طهران​) ونور ​علي منصور​ (كاميرون) على خلفية إعطاء معلومات كاذبة عن الأماكن التي سيحجرون أنفسهم وتزويد السلطات المعنية أرقام هواتف غير صحيحة بقصد التفلت من ​الحجر المنزلي​ والتسبب بنقل الوباء "المستجد "​كورونا​")، مع علمهم المسبق بما تعهدوه شرطا لعودتهم إلى لبنان بحيث تبين للسلطات الصحية والأمنية المولجة متابعة أوضاع العائدين والتثبت من ان الأشخاص المشار إليهم سلموا ارقام هواتف مغلوطة وتعذر معها تتبع حركتهم ومدى التزامهم الحجر المنزلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكاوي طلب من القاضية عون التحقيق مع عائدين لاعطائهم معلومات كاذبة وعدم التزامهم الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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