أبو شرف: لتأجيل فتح المؤسّسات الدراسية والسياحية والمطاعم ودور العبادة

أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف، في مؤتمر صحفي، على "ضرورة التشدد في التدابير التي تتخذها الدولة والتزام المواطنين بالتعبئة ومنع التجمعات منعاً باتاً"، مستغرباً "التراخي الكبير الذي بدا على المواطنين مع تخفيف الإجراءات الوقائية".
ودعا أبو شرف الى "تأجيل فتح المؤسّسات الدراسية والسياحية والمطاعم ودور العبادة والقيام بالحجر المؤسساتي في بعض مرافق الدولة ولمدة أسبوعين على الأقل".
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