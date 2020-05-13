أبو شرف: لتأجيل فتح المؤسّسات الدراسية والسياحية والمطاعم ودور العبادة

أكد نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، في ​مؤتمر صحفي​، على "ضرورة التشدد في التدابير التي تتخذها ​الدولة​ والتزام المواطنين بالتعبئة ومنع التجمعات منعاً باتاً"، مستغرباً "التراخي الكبير الذي بدا على المواطنين مع تخفيف الإجراءات الوقائية".

ودعا أبو شرف الى "تأجيل فتح المؤسّسات الدراسية والسياحية و​المطاعم​ ودور العبادة والقيام بالحجر المؤسساتي في بعض مرافق الدولة ولمدة أسبوعين على الأقل".