أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 112725، في ارتفاع كبير عن اليوم السابق حيث سجلت 1481 إصابة، كما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6783.
هذا وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 89428.
واعلنت وزارة الصحة أن 2735 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة. مشيرة إلى إجراء 629534 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 2735 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة والإصابات تعاود الارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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