الصحة الإيرانية: 2735 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة والإصابات تعاود الارتفاع

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية عن تسجيل 1958 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ وارتفاع الإجمالي إلى 112725، في ارتفاع كبير عن اليوم السابق حيث سجلت 1481 إصابة، كما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6783.

هذا وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 89428.

واعلنت وزارة الصحة أن 2735 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة. مشيرة إلى إجراء 629534 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.