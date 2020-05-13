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مفرزة الشواطىء باشرت بإستدعاء أصحاب المخالفات البحرية

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باشرت مفارز الشواطى التابعة لسرية الشواطىء في ​قوى الأمن الداخلي​ على كافة الشواطى اللبنانية، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بإستدعاء أصحاب المخالفات البحرية كافة، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد إنتهاء عطلة التعبئة العامة.

وكان النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ قد أعطى تعليماته بمباشرة مرحلة وضع اليد على ​الأملاك البحرية​ التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية.

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