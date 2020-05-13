تعليم الوادي الجديد: تطهير وتعقيم 12 لجنة لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من تعقيم 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، تجرى فيها امتحانات الثانوية العامة.

قال صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إنه بعد الانتهاء من تجهيز اللجان بكافة المتطلبات جرى تعقيمها بالطرق الصحية المتبعة لعمليات التعقيم، وإغلاقها حسب قرار وزارة التربية والتعليم، الذي ينص على تعقيمها، وإغلاقها، وعدم السماح بالدخول لأي شخص نهائيًا، على أن يستمر الإغلاق وفتحها للتعقيم فقط مرة أخرى.

وأوضح مرغني، أن امتحانات الثانوية العامة ما زالت حتى الآن في مواعيدها الرسمية وفقًا للخريطة الزمنية والمحددة في شهر يوليو، وننتظر القرار النهائي الذي سيعلنه رئيس الوزراء في 15 من مايو الجاري، والذي سيحدد المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة.