طبيب إيطالي: عدوانية كورونا تضعف ويكاد يقترب من نهايته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الدكتور الإيطالي جوزيبي ريموتسي، مدير معهد أبحاث دوائية في مدينة ميلانو، إن فيروس كورونا المستجد يكاد يقترب من نهايته، وقد يختفي قبل اكتشاف لقاح يحد من خطره، لأن عدوانيته بدأت تضعف يوما بعد يوم.

خلال مقابلة أجراها ريموتسي مع قناة La7 التلفزيونية الإيطالية قال إن المصابين بالفيروس حاليا "يختلفون عمن أصابهم قبل شهر" لأنه أصبح أقل استفحالا، إلى درجة أن عدد المحتاجين للعناية المركزة منهم "هم أقل من السابق أيضا" في إشارة منه إلى المرضى به في إيطاليا.

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وأضاف: "إنه لا يعرف بعد سبب خسارة الفيروس التدريجية لعدوانيته، ولا سبب انخفاض عدد المستشفيات التي تعالج مرضاها، لكنه يميل إلى أن الحصانة ضده أصبحت أكبر، لذلك فمن الممكن أن يختفي مع الوقت، حتى قبل العثور على لقاح ينهيه".

برغم ترحيبه بجهد المجتمع العلمي في البحث الجاد عن لقاح له مناسب. كما وصف التغيرات التي لاحظها على الفيروس ومرضاه بمهمة جدا "وإذا استمرت الأمور في التطور كما الآن، فقد يتوقف تفشي الوباء" على حد قوله.

وذكر الدكتور أيضا، أن اللقاح الذي يعمل على اكتشافه وإنتاجه عدد كبير من الدول، يمكن أن يمنع العدوى من فيروس آخر مستقبلا، حسبما نقلت العربية الإخبارية، أن العلاج الأكثر فعالية في محاربة الفيروس "الكوروني" حاليا، هو استخراج "بلازما النقاهة" من دم مريض تعافى من الإصابة وضخها في دم مصاب آخر، لتعزز جهاز المناعة لديه، فيتصدى للفيروس بقوة تتيح له النجاة من موت حاسم.