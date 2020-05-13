بسبب الكمامة.. غرامة تصل 5000 جنيه على السائقين والركاب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرار رقم 5770 لسنة 2020، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، والإدارات التابعه له، ورئيسا جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان، ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالشرقية، ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة، بوضع لوحات إرشادية بالمواقف المختلفة بأنحاء المحافظة؛ لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات.

وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، مع عدم الإخلال بالعقوبات المُقررة قانونًا؛ وذلك بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه من السائقين المخالفين، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كلًا فيما يخصه، بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة.