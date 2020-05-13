هل خضع طارق شوقي لفحص طبي نتيجة مخالطته نائبة مصابة بـ"كورونا"؟.. الوزير يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن حقيقة خضوعه لفحص طبي نتيجة مخالطته نائبة بالبرلمان حاملة لفيروس كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، إنه لم يخضع لأي فحص طبي، مؤكدًا أنه لم يحضر اجتماعًا مع ١٢ نائبًا بينهم النائبة المصابة.

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بينما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النائبة شيرين فراج التي أصيبت بـ"كورونا"، حضرت جلسة يوم الخميس الماضي.

وتابع عمر، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها: "أعتقد أنها ماكانتش لابسة كمامة يوم الخميس الماضي، وحضرت أمس اجتماع اللجنة الاقتصادية، فضلًا عن اجتماع آخر بحضور وزير التربية والتعليم".

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