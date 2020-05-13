النيابة تطلب التحريات وتأمر بتشريح جثمان شخص عثر عليه بجوار كورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بإمبابة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، في العثور على جثة شخص بجوار كورنيش النيل، للوقوف على أسباب الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفي، لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

Advertisements

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار كورنيش النيل في منطقة إمبابة.

وانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.