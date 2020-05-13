روسيا: الوضع في أفغانستان يتغير للأسوأ

دعت روسيا منظمة شنغهاي للتعاون لعقد اجتماع مجموعة اتصال حول أفغانستان قريبًا نظرا لتدهور الأوضاع في البلاد التي اهتزت مؤخرًا بسبب العديد من الهجمات الإرهابية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، خلال كلمته في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون عبر الفيديو "إن الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل تحديا خطيرا للاستقرار الإقليمي.. الوضع لا يتغير للأفضل، بل ويمكننا القول أنه يتغير إلى الأسوأ".

وأضاف أنه من الواضح أن التسوية السياسية وخروج أفغانستان

إلى مسار التنمية السلمية بات أمرا مستحيلا بدون مشاركة دول المنطقة، بما في ذلك صيغة موسكو والآليات الشاملة الأخرى.مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون من خلال مجموعة الاتصال لمنظمة شانغهاي للتعاون حول أفغانستان.

ودعا وزير الخارجية الروسي إلى التركيز على تنفيذ خارطة الطريق بشأن أفغانستان التي أقرتها القمة في بيشكيك في يونيو الماضي.

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من ناحية أخرى، قال لافروف إن الولايات المتحدة أثناء انتشار جائحة كورونا تحاول فرض قواعدها الخاصة بها وزيادة الضغط

على الدول التي تتمع بسياسة مستقلة.

وأضاف: "علينا أن نعترف أنه حتى أثناء انتشار الوباء، لا يتوقف زملاؤنا الأمريكيون وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد".

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة هي التي اخترعت هذه القواعد، مضيفا أنه في الوقت نفسه تقوم بزيادة الضغط على الدول التي تتبع سياسة خارجية مستقلة.

قال الوزير الروسي: "في الوقت نفسه، يتزايد الضغط على الدول التي تنتهج مسارا مستقلا في السياسة الخارجية.. تنطلق اتهامات لا أساس لها ضد الصين الشعبية وروسيا، ويتم تجاهل دعوات إيقاف العقوبات الأحادية أثناء مكافحة فيروس كورونا، العقوبات التي تعوق الإمدادات الإنسانية من الأدوية والمعدات والأغذية".

