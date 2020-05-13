ذكرت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس أن مواطني الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتطلعوا بحذر للسياحة هذا الصيف، لكن يتعين أن يدركوا المخاطرالمرتبطة به.
وأضافت "نعرف مدى ترقب المواطنين الأوروبيين للصيف والسفر، تضحياتهم الضخمة خلال الأشهر الماضية ستجعل استئناف (النشاط) بشكل تدريجي وحذر ممكنا-من الآن".
وتابعت المسؤولة الأوروبية "لا السفر ولا تخفيف إجراءات الإغلاق سيكون خاليا من المخاطر، طالما أن الفيروس ينتشر بيننا".
وأضافت المسؤولة الأوروبية "ينبغي علينا الحفاظ على اليقظة والتباعد الاجتماعي والاحتياطات الصحية الصارمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي: السفر هذا الصيف سيواجه مخاطر الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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