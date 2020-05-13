أفغانستان تتجاوز الـ 5 آلاف إصابة بكورونا

سجلت أفغانستان 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 5226 حالة.
لوكالة "باجفاك أفغان نيوز" الأفغانية - إن السلطات رصدت 49 حالة جديدة في إقليم بلخ الشمالي، وأضاف أنه من بين الـ 619 حالة مشتبه في إصابتها بـ "كوفيد 19"، أظهرت نتائج الفحص إيجابية 259 حالة، مما رفع حصيلة الإصابة في أفغانستان إلى 5226 حالة.
وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية - في تصريح
وأوضح أن أفغانستان سجلت وفاة 132 أفغانيا، بينما تعافى 648 من الوباء حتى الآن، داعيا المواطنين إلى مراعاة الاحتياطات والتدابير الوقائية.
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